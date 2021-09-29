Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатометів: поранено двох українських військових

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 28 вересня, вони вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я – задовільний.

Де стріляли

В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російські найманці двічі відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам'янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий – із заборонених мінометів калібру 120 мм.

До того ж, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

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Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

У районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

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Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.