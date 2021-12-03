Бойовики на Донбасі поранили українського військового: де стріляли

На Донбасі знову стріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 2 грудня, російські окупанти 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення та його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

У бік Широкиного окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли проводилися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Є постраждалий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

Реклама

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членам збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

Реклама

Раніше ми писали: