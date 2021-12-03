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Бойовики на Донбасі поранили українського військового: де стріляли

Софія Ковнір
3 грудня, 07:05
Воїн перебуває у лікувальному закладі

На Донбасі знову стріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 2 грудня, російські окупанти 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення та його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

  • У напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • У бік Широкиного окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
  • Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • У районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли проводилися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Є постраждалий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє членів збройних формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

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"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членам збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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