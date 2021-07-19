Бойовики на Донбасі провокують бійців ЗСУ: де вчора стріляли

/ Фото: Минобороны РФ
На Донбасі за минулу добу, 18 липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони влаштовують провокації, щоб потім звинуватити українських військових у порушенні домовленостей.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
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Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Авдіївки російські найманці обстрілювали ЗСУ з підствольних гранатометів і дистанційно замінували території мінами ПОМ-2.
Також у Луганській області помітили ворожий безпілотник – він перетнув лінію розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає. Бойовикам не вдалося спровокувати ЗСУ, а ось про їх порушення вже знають представники місії ОБСЄ.
З початку цієї доби, 19 липня, порушень ще не було. Ситуацію у районі ООС контролюють наші захисники.
Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчиться катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.
Крім того, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.
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