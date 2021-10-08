Бойовики на Донбасі поранили українського військового: де вчора стріляли

На Донбасі не припиняються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 7 жовтня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.

бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів. В сторону Золотого-4 ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Майорського були обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

були обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів. Крім того, в Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

З початку цієї доби, 8 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: поблизу Золотого-4 і Троїцького.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення . Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров'я – середньої важкості

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Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь з дозволеного озброєння.

Війна на Донбасі