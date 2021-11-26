Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового

Український військовий отримав поранення, не сумісне з життям. / Фото: Колаж: Сьогодні
Від початку доби 26 листопада на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок одного з обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Де стріляли
Бойовики один раз використали заборонену Мінськими домовленостями зброю. Вогонь відкривали:
- В напрямку Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Що сталося з військовим
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Подробиці смертельного обстрілу в ООС не повідомили.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", – заявили у штабі.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.