Бойовики на сході влучили з важкої зброї у житловий будинок

Бойовики продовжують порушувати режим тиші/Фото: колаж: "Сьогодні"

По смт Станиця Луганська бойовики зновувідкрили вогонь. Російські найманці застосували важке озброєння.

Про це у Telegram-каналі пише журналіст Андрій Цаплієнко.

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О 21:24 бойовики з важкої зброї влучили в житловий будинок № 8 на вулиці Магістральній. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Журналіст зазначив, що о 21:00 в Станиці Луганській та Щастинському напрямку почалися обстріли.

Чому на Донбасі почастішали обстріли?

Відразу кілька джерел у Міноборони розповіли "Сьогодні", що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, проте розцінюють як початок провокацій.

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"Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів", – сказали нам у Міноборони.

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