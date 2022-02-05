Бойовики зазнають втрат на Донбасі: є загиблий та поранений

Серед бойовиків є загиблі / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки на передовій бойовики зберігають режим "тиші", в тилу вони не сидять склавши руки – один боєць загинув і один отримав поранення.

Про це повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

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За його словами, це втрати бойовиків за вчорашній день і всі небойові:

"Безповоротні (200) – 1 (9 омсп 1 АК, небойовий, самогубство). Санітарні (300) – 1 (2 омсбр 2 АК, небойове, необережне поводження зі зброєю)", – написав він.

Перемир'я

Нагадаємо, 27 липня виповнився рівно рік т.з. перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку. Українська сторона у ТКГ заявила, що втрат стало вдвічі менше.

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Також ми писали, що 26 липня Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат – поранення отримали чотири особи, ще три – бойові травми. Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, внаслідок чого постраждали дівчата-військовослужбовці.

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