Бойовики обстріляли Донецьку залізницю: рух потягів обмежили

Біля станції Скотувата стався артобстріл / Фото: Колаж: Сьогодні
З непідконтрольної території на Донеччині знову почалися обстріли українських міст. Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.
Про це повідомляє Донецька залізниця у Facebook.
Вранці неподалік залізничної станції Скотувата почався артобстріл.
"На цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв", – пишуть у повідомленні.
Так, через нові обстріли Донецька залізниця змушена була тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних потягів до станції Фенольна.
Обстріл дитячого садка
17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.
Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття відбувалось в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.
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