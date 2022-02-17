Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській

Окупанти обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській / Колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" повідомила про обстріл залізничної станції "Кондрашевська-Нова" в Луганській області, проте зараз станція і депо продовжують роботу.

Про це повідомляє Залізні зміни.

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"Годину тому з боку окупованої території розпочався обстріл залізничної станції "Кондрашівська-Нова" у Луганській області. Під обстріл потрапила не лише станція, а й локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції та депо не постраждали. Пошкоджено, але не виведено з ладу один тепловоз. Пошкоджено будівлі депо", – написав у своєму телеграм-каналі голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Обстріл залізничної станції "Кондрашівська-Нова" в Луганській області. Фото: "Залізні зміни"

Не перший обстріл

Наразі обстріл припинився, а станція та депо продовжують роботу. В УЗ поки що оцінюють пошкодження.

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"Це вже не перший обстріл об'єктів залізниці за півроку моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близький. Я дякую всім працівникам "Укрзалізниці", які сьогодні працюють біля лінії розмежування. У вас є залізні нерви. Ваша робота необхідна для країни та єдності", – наголосив Камишин.

Обстріл залізничної станції "Кондрашівська-Нова" в Луганській області. Фото: "Залізні зміни"

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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