Бойовики підтягнули на передову ракетні комплекси: тривожні дані розвідки

Останнім часом на фронті стало дуже спекотно – ворог не припиняє обстріли, б'є навіть з важкого озброєння

Росіяни підтягнули на передову велику кількість ПТРК / Фото: Минобороны РФ

На Донбасі бойовики не припиняють обстріли позицій ЗСУ і паралельно посилюються: збільшилася кількість мінних полів і озброїлися протитанковими ракетними комплексами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські окупаційні війська проводять інтенсивні заходи з відновлення і нарощування інженерно-фортіфікаційного обладнання передових позицій і маскування їхніх елементів вздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля супротивника спрямовані на облаштування додаткових вогневих позицій, відновлення наявних і установку нових мінних полів, у тому числі з використанням протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв.

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Крім того, окупанти продовжують озброювати свої передові підрозділи значною кількістю протитанкових ракетних комплексів із метою нанесення втрат особовому складу ЗСУ та з метою руйнування наших укріплень.

Нагадаємо, сьогодні виповнився рівно рік т. зв. перемир'я на Донбасі. Росія регулярно зривала мирні домовленості з самого початку. Українська сторона в ТКГ заявила, що втрат стало удвічі менше.

Також ми писали, що 26 липня Росія вдарила з артилерії, ЗСУ зазнали великих втрат – поранення отримали чотири людини, ще троє – бойові травми. Пізніше стало відомо, що бойовики завдали удару далеко в тил по командному пункту ЗСУ, в результаті чого постраждали дівчата-військовослужбовці.