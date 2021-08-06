Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя

Бойовики атакували, а ВСУ дотримувалися домовленостей. Колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 5 серпня, бойовики на Донбасі 10 раз порушили режим тиші. Вони важко поранили місцевого жителя, зруйнували будинок і приватне авто.
Про це повідомили в Міноборони, посилаючись на дані пресцентру ООС.
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Незаконні збройні формування використовували проти ЗСУ ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерійські системи 122-го калібру.
Біля яких населених пунктів стріляли:
- Авдіївка;
- Галицинівка;
- Південне;
- Водяне;
- Золоте-4;
- Новотошківське;
- Красногорівка.
Зазначається, що противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. У результаті пошкоджені сільськогосподарські угіддя і дорога. Також бойовики обстріляли сам населений пункт Красногорівка - місцевий житель важко поранений, пошкоджена житлова п'ятиповерхівка і цивільний автомобіль.
Крім того, у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
З початку цієї доби, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню не було.
Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.
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