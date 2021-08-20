Бойовики знову стріляють на Донбасі – загинув український військовий

Протягом минулої доби, 19 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим порушення вогню – в результаті обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Бойовики стріляли:
- Біля Кримського стріляли з мінометів 120-го калібру.
- Поблизу Невельського та Новозванівки застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- В районі населеного пункту Красногорівка стріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Біля Південного вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
- У напрямку Новоолександрівки зі стрілецької зброї.
- Неподалік Нью-Йорка зі станкових протитанкових гранатометів.
- На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
На Донбасі бойовики завдали нових втрат українській армії
В результаті ворожих обстрілів український військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Українська сторона СЦКК повідомила про порушення представникам Місії ОБСЄ.
Станом на 7-му годину ранку 20 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій та Луганській областях.
- Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна є неоголошеною. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що 17 серпня на Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.
Нагадаємо, що на Донбасі поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогнюодин військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області.
Також 6 серпня бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.