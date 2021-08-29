На Донбасі знову обстріли: поранений військовослужбовець

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 29 серпня, на Донбасі бойовики обстріляли позиції Збройних сил України – поранено українського військового.

Про це повідомляє ОТУ "Північ".

"Воїну надано медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий", – йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила про порушення режиму припинення вогню представникам ОБСЄ.

Рік режиму припинення вогню

27 липня 2020 року набрав чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з домовленостями, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, внаслідок яких загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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