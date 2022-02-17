Бойовики вдарили по Мар'їнці – поранено мирну жительку

64-річна жінка отримала множинні осколкові поранення / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 лютого, під час обстрілуМар'їнки мирна жителька отримала множинні поранення. 64-річну жінку доправили із травмами до лікарні.

Про це повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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Що відомо

Попередньо відомо, що один зі снарядів упав у центрі міста біля автобусної зупинки, де й була жінка. Вона отримала множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини. З пораненнями мирну жительку доправили до лікарні.

"Каретою швидкої допомоги жінку було доставлено до травматологічного відділення міської лікарні Курахового. У момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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