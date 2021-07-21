Версия на русском
$ 27,22
32,03

Бойовики за добу зазнали великих втрат: що сталося у "Л/ДНР"

21 липня, 09:39

Сергій Мартинець

Противник так добре навчився самоліквідуватися, що українським військовим навіть і стріляти не потрібно

Окупанти зазнають втрат / Фото: Минобороны РФ

Поки передові підрозділи бойовиків на Донбасі продовжують обстріли, у тилу окупанти теж не нудьгують і регулярно "самоліквідуються". За вчорашній день у противника пораненими і загиблими вісім осіб.

Про це повідомляє у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

За 20 липня загинуло два бойовика :

Поранення отримали шестеро людина :

Реклама

Окупанти продовжують гинути як мухи, і це ще українські військові не стріляють – бойовики добре навчилися самоліквідуватися. Як повідомляли новини "Сьогодні", за червень бойовики зазнали великих втрат.

Нагадаємо, нещодавно бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

Новини на цю ж тему:
Донбас штірліц бойовики втрати бойовиків

Джерело: Сьогодні

Реклама