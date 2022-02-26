Бойовики захопили Станицю Луганську – ОДА

Окупанти увійшли до українського міста. Колаж "Сьогодні"

Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Станиця Луганська перейшла під контроль бойовиків. Про це він повідомив у Facebook.

" На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", – написав він.

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Також він розповів, яка ситуація щодо інших населених пунктів:

Лисичанськ: у місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати поїзди на евакуацію. Лікарні міста надають медичну допомогу нашим бійцям.

Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові.

Попасна: у місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний поїзд вирушив, гуманітарна складова задовільна.

Щастя: тихо, збирають людей для евакуації до Петропавлівки. Є проблема з пальним.

Біловодськ: поліція стежить за громадським порядком, зброя після вчорашнього наступу зараз збирається та дистанціюється подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можна робити безпечно.

Гірське: обстріл Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова – задовільна.

Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки що задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілу постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв надано житло.

Муратове – намагаємось встановити зв'язок.

Старобільськ: поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова є задовільною. Очікують завантаження банкоматів.

Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно працює один маршрут громадського транспорту.

Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.

"У всіх населених пунктах влада на місці", – заявив Гайдай.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.