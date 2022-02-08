Понад 200 будинків! У Харкові люди залишилися без тепла та гарячої води – адреси

У Харкові мешканці будинків залишилися без опалення та водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові 8 лютого тимчасово відключили опалення та гарячу воду у багатьох будинках. Це пов'язано з терміновою необхідністю локалізації витоку теплоносія та усунення дефекту на магістральному трубопроводі на вул. Олексіївська, 14Б.

Про це повідомили у КП "Харківські теплові мережі".

Реклама

Наразі на місці спеціальна техніка, а ремонтні бригади сформовані. Роботи продовжуватимуться до повного оновлення цілісності системи.

Тимчасово припинено опалення за адресами:

вул. Олексіївська, 14Б, 30;

вул. Армійська, 126Б;

вул. Архітекторів, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36А;

вул. Ахсарова, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 3 /6, 4/6А, 5, 5А, 7, 9, 19А, 13А, 3Г, 17Г, 4/6Б, 13В;

вул. Білогірська, 92Б, 1Б;

вул. Цезаря Кюї, 44;

вул. Монтажна, 12А;

просп. Перемоги, 46, 48, 48А, 50, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55В, 55Г, 56, 5 , 61Б, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Г, 62Д, 62Е, 64, 64А, 65, 65А, 65Б, 66, 6Б, 66 68, 68А, 68Б, 68В, 7 7 , 75Б, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 80, 82, 46А, 84, 59А, 61А, 66Г, 55Е, 50Е 6 6 , 53Б С3,4, 66Л, 62З, 73Г, 70В, 65Г, 46Б, 59 С6, 53Б С5,6, 53Б С7,8,9, 64Д, 66, 66П, 66Р, 85, 87, 8 , 59С7, 59С9, 59С8, 59С8, 9, 59С7, 8, 9, 65Г К2, 86, 86Б;

просп. Людвіга Свободи, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37, 3, 3 , 40А, 40Б, 48, 48А, 48Б, 53, 53А, 53Б, 57, 58, 59А, 59Б, 60, 49, 43, 35Г, 51Д, 20Б, 34А, 50, 5;

вул. Толбухіна, 103;

бул. Фронтовіков, 31;

вул. Цілиноградська, 28, 44, 46, 48, 50, 50А, 50Б, 52, 54, 48В, 48В СБ, 48В СГ,Д, Е, 48В С,А,Б,В, 50Е, 48В, С,А, 48В СВ, 58Б, 58А;

вул. Штурмова, 32, 34;

вул. Котельниківська, 11, 13, 2;

вул. Домобудівна, 5, 7, 9, 13, 5 З 4,5, 3, 11

Зупинилося постачання гарячої води за адресами:

Реклама

вул. Олексіївська, 14Б, 30;

вул. Армійська, 126Б;

вул. Архітекторів, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36А;

вул. Ахсарова, 1, 11, 11А, 13, 13Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 20А, 21, 23, 23А, 25, 3, 4 /6, 5, 5А, 7, 9, 13А, 3Г, 17Г, 4/6Б, 13В;

вул. Цезаря Кюї, 44;

вул. Монтажна, 12А;

просп. Перемоги, 46, 48, 48А, 50А, 50Б, 51, 52А, 52Б, 52В, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 55Г, 56, 57А, 57Г, 56, 6 , 62Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 6Б, 66Б, 67Б 68В, 68Г, 68Д, 70, 70Б, 7, 7, 7, 7, 7, 7 , 77Б, 78, 78А, 78Б, 78В, 79, 46А, 59А, 61А, 66Г, 66Д, 57А, Б, В, 53Б С1,2, 66З, 66К, 66І, 5 59 С5, 5 С7,8,9, 64Д, 66М, 66Н, 66О, 66П, 66Р, 85, 87, 89, 65ГК1, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8 С7,8,9,65Г К2, 86, 8

просп. Людвіга Свободи, 20, 20А, 24, 24А, 26, 28, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 36А, 37, 3 , 3 , 40А, 40Б, 5, 55, 58, 59А, 59Б, 60, 43, 35Г, 20Б, 34А, 50, 50А, 50Б, 50В, 37Г;

вул. Толбухіна, 103;

вул. Білогірська, 1Б;

вул. Цілиноградська, 48В, 48В СБ, 48В С, Г, Д, Е, 48В, С, А, Б, В, 50Е, 48В, С, А, 48В СВ, 58Б, 58А;

вул. Домобудівна, 5, 7, 9, 13, 5С 4,5, 3, 11.

Місце, де провадять ремонтні роботи. Фото: "Харківські теплові мережі"

Реклама

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Щодня – нові пориви, повідомляється у випуску "Сьогодні".

Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Весь час доводиться ремонтувати.

"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – Бердянськ їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проектами ЄІБ та світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.

Раніше ми писали: