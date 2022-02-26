Лікарні без вікон та зруйнований дитячий садок: яка ситуація у Чернігові після обстрілів

Російські військові поцілили снарядами і в багатоповерхові будинки/Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 26 лютого, у Черніговістаном на 19:00 вкрай важка ситуація. Протягом дня у місті було багато обстрілів. Через це зруйновано дитячий садок, а також багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо

У місті били важкою артилерією з околиць міста, а також стріляли із "Градів". Російські окупанти цілилися у житловий квартал і обстріляли також військову частину. Через обстріл також зруйновано дитячий садок на вулиці Бєлова. Там загиблих нема.

Російські військові потрапили і до багатоповерхових будинків. На верхніх поверхах горіли квартири. Зруйновано і приватні будинки. Через вибухи вилетіли й вікна в обласній лікарні. Також без вікон залишилися і багато квартир у багатоповерхових будинках.

Через обстріл горить ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Найсильніше обстрілювали вдень.

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Також на околиці Чернігова є два підбиті ворожі танки. Місто охороняється та обороняється ЗСУ, теробороною та Нацполіцією.

Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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