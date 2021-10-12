Лікарні та школи Одеси можуть залишитися без тепла

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі навчальні та медичні заклади можуть залишитися без опалення. Причиною є високі ціни на газ.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, передає Vgorode.

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Скільки коштує газ?

Як розповів Гриневецький, до кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну – 11,5 гривень за куб.

Крім того, наступного року Одеській області запропонували новий тариф – 40 гривень за куб. Зростання ціни пов'язане з підвищенням оптової ціни на світовому ринку.

У бюджеті немає таких грошей

Зазначається, що зараз у бюджеті немає відповідної суми, щоб погасити заборгованість. Однак "Одесагаз" вже направив 221 лист в установи соціальної інфраструктури з попередженням про відключення газу.

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Опалювальний сезон 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.

"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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Якою буде погода в Україні у жовтні?

В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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