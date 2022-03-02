Понад 20 загиблих, поранених вивозять під обстрілами. Що відбувається в Харкові

У Харкові ситуація не спокійна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові за останню добу загинула 21 особа, 110 людей поранені. Вночі військові РФ бомбардували ТЕЦ. У місті складна ситуація, але це ще більше згуртувало місцеве населення.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі каналу Україна 24.

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За його словами, ворог постійно б'є ракетами, обстрілює житлові масиви, є жертви серед мирних жителів, є поранені.

"Ці кадри облетіли світ, але Харків не здається, він тільки згуртувався. Працює потужна волонтерська мережа. Працюють хлібзаводи, роздаємо хліб безплатно разом із медикаментами. Дякую всім підприємцям. Сьогодні всі все відкривають і роздають людям, щоб вони могли нормально харчуватися та лікуватися. Вдячний медикам, які під кулями вивозять поранених. Наші комунальники сьогодні – це герої, які працюють у жахливих умовах, але вивозять сміття з міста. Без опалення 300 будинків. Постійно ведемо роботи з відновлення інфраструктури. Сьогодні люди єдині як ніколи", – сказав він.

За інформацією мера, місто зазнає глобальних руйнувань, і "таке не прощається".

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"Сьогодні у кожного четвертого харків'янина родичі в Росії. Але ставлення до РФ – як ніколи, це геноцид проти українського народу. Таке, звичайно, не прощається... У нас організовано гарячу лінію. Ми в комунікації з мерами. Люди можуть звертатися на гарячу лінію – вона буде озвучена трохи пізніше, зокрема по радіо", – додав він.

Ситуація в Харкові та Україні 2 березня