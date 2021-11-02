Більшість пацієнтів – невакциновані. МОЗ показав моторошні кадри з мобільного шпиталю на Херсонщині

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобільний госпіталь ДСНС України для хворих на COVID-19 у Каховці, що на Херсонщині, вже кілька днів приймає пацієнтів.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Більшість пацієнтів (54) не були вакциновані проти COVID-19.

"Розгортання мобільного шпиталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не спроможні приймати всіх хворих, яким потрібна стаціонарна допомога", – йдеться у повідомленні.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2 454 737 інфікованих (12 639 – за останню добу).

273 307 людей вакциновані від COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовано – 65 430 людей.

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