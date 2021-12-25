Боротьба з вандалами. У Тернополі охоронятимуть пам'ятник Бандері

Нещодавно монумент облили червоною фарбою / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція вирішила втрутитись у ситуацію і взяти під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі.

Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook.

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Він написав, що пам'ятник охоронятимуть цілодобово.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

"Охоронятиме постамент збірний патруль — працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль". Ще під час першого нападу на пам'ятник провідникові ОУН ми зверталися до керівника управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, щоб він вжив усіх необхідних заходів", - сказав Бутковський.

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Тим часом у поліції підтвердили, що постамент охоронятимуть піші патрулі, а Бутковський, зі свого боку, закликав тернополян приєднатися до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича 1 січня о 16:00.

Осквернення пам'ятника

14 грудня невідомі пошкодили пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Пам'ятник був облитий червоною фарбою.

Поліція знайшла тих, хто облив фарбою пам'ятник. Ними виявилися двоє 21-річних мешканців Житомира.

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Хлопці облили пам'ятник фарбою не через банальне хуліганство, а через свої політичні переконання.

А 21 грудня невідомий закидав яйцями пам'ятник Степанові Бандері.

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