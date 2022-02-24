Бояться вторгнення? У Харкові тимчасово закрили аеропорт

Аеропорт закрили на кілька годин/Фото: колаж: "Сьогодні"
23 лютого у Харкові тимчасово закрили Аеропорт. Чому прийняли таке рішення — не повідомляється.
Про це інформує сайт avianews.com.
Деталі
"Єдина злітно-посадкова смуга 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом", — йдеться в повідомленні.
На табло аеропорту вказано, що скасовано приліт рейсу авіакомпанії Windrose 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 з Шарм-ель-Шейха перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотний рейс на Київ і перенесено виліт рейсу в Шарм-ель-Шейх.
Чому закрили аеропорт — не повідомляють. Це може бути пов'язано з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією, оскільки до країни-агресорки по прямій — 20 км.
Загроза вторгнення
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