Кинули напризволяще: у Дніпрі рятують недоношених малюків

У Дніпрі рятують недоношену двійню. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі медики рятують недоношену двійню. Як виявилося, до малюків не приходять батьки.

Про це повідомив на сторінці у Facebook благодійний фонд "Для тебе".

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Діти у важкому стані

Як розповіли волонтери, двійня з'явилася на світ трохи більше місяця тому. Діти у важкому стані через недоношеність – у них не відкривалися легені. Так, хлопчика і дівчинку відразу перевели в палату інтенсивної терапії.

Мама більше місяця не приходить до дітей

Волонтери повідомили, що з мамою малюків все гаразд, але вона приходила до дітей лише один раз.

"Вона відвідувала один раз хлопчика, він у більш стабільному стані, ніж його сестричка, сказала, що прийде наступного дня, але не прийшла. Місяць медики шкребли по засіках, щоб лікувати дітей, але їхні запаси вичерпалися, тому вони звернулися до волонтерів", – зазначили у благодійному фонді.

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Недоношені діти. Фото: БФ "Для тебе"

Як зараз почуваються діти?

Як виявилося, діти народилися 7-місячними. На сьогоднішній день дівчинка знаходиться у дуже важкому стані. Вона самостійно не дихає, нічого не їсть і тільки через крапельницю, оскільки організм не приймає їжу.

Хлопчик перебуває у відділенні недоношених дітей. Він дихає самостійно, але слабенький – у нього анемія.

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До речі, у обох дітей дихальна недостатність.

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