Воюватимуть? Чи готові харків'яни захищати місто під час вторгнення РФ (відео)

Більшість харків'ян відповіли, що вони вже мають план дій / Колаж "Сьогодні"

Серед мешканців Харкова провели опитування та запитали їх про те, що вони робитимуть на випадок повномасштабного вторгнення Росії. Більшість харків'ян відповіли, що вони вже мають план дій, якщо буде вторгнення, а деякі готові захищати рідне місто.

Про це повідомляє Настоящее время.

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Що відповідали мешканці Харкова

"Намагатимуся адекватно підійти до цієї ситуації".

"Слухати телевізор, слухати команди та бігти в метро. Не хотілося б цього, звісно".

"У нас немає плану дій. Я думаю, такого не буде. Це дурниці всі".

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"Я думаю, що залишусь у Харкові і кудись не бігтиму, а там подивимося".

"Беремо документи, тварин, гроші, найбільш базові речі та їдемо до Києва. Його оборонятимуть довго, бо це столиця".

"Ніякого вторгнення не буде. Це лякалки. Я не готуюся".

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"Візьму автомат і піду воювати, а сім'ю відвезу на дачу. Основні продукти ми вже закупили".

У Харкові перевіряють бомбосховища

У Харкові міська влада доручила профільним структурам спільно з рятувальниками відпрацювати дії на випадок НС. Наразі у місті триває інвентаризація бомбосховищ. Все через тривожні новини про можливе вторгнення Росії.

За даними відкритих джерел, у Харкові близько п'яти тисяч бомбосховищ. З них близько 300 – на території промислових підприємств, решта – у підвалах багатоповерхівок.

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