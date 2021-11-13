Буковинські мауглі. Чи заберуть дітей у батьків, які не пускають їх до школи?

Батько вирішив займатися із дітьми самостійно. Колаж "Сьогодні"

Багатодітного батька засудили за те, що четверо його дітей не ходять до школи. Його позиція така: вони не раби, щоб ходити вчитися. Сім'я виїхала на край гірського села, батьки не працюють, живуть із того, що дає природа. Чому вибрали життя подалі від суспільства і що чекає на буковинські мауглі, йдеться в сюжеті "Сегодня".

Подробиці

Школярі грають, а Максим стежить за ними збоку. За третьокласниками Самаківської школи спостерігає 8-річний Максим – найменший із родини Поп'юків. Він у школі вперше. До цього – навчався виключно вдома. Хлопчик соромиться і тримається осторонь.

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"Мої діти спостерігають за тими дітьми, які як раби йдуть до школи. Діти інформацію, яку отримують у школі, не використовують", – каже Дмитро Поп'юк.

За такими переконаннями Дмитро вирішив своїх чотирьох дітей до школи не керувати. Незважаючи на те, що має педагогічну освіту. 8 років працював учителем фізкультури у сільській школі. Тепер родина переїхала фактично у гори. Родина Поп'юків мешкає тут, у селі Самакова, вже понад рік. У школі, кажуть, на заняттях дітей жодного разу не бачили.

"Спочатку були на сімейній формі навчання, потім взагалі припинили спілкування з вчителями", – розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи сімаківської школи Тетяна Марусяк.

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Максим у 3 класі, Попюк Михайло – 7 клас, Попюк Валентина – 9 клас і Марк уже нині мав закінчити 11 клас. Старший – Марк – на шкільні іспити не з'явився. Від ЗНО написав відмову. Не здали жодної контрольної та його братики та сестричка. Саме після такого протесту освітяни забили на сполох.

"З липня місяця ми ходили до них, ми думали, що ми їх умовимо. За законодавством середня базова освіта має бути обов'язковою. І за це відповідають батьки", – розповіла в.о. начальник Конятинського територіального товариства Ірина Сокиро.

Односельці розповідають — родина непогана. Влітку втратили найменшого сина. У нього було

генетичне захворювання.

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Чиновники та педагоги звернулися до суду. Там на батька наклали адміністративний штраф у 850 гривень. Після цього, попри свої переконання, Дмитро Попюк прийшов до школи та написав заяву на поновлення його дітей на сімейній формі навчання.

Яке покарання понесе батько

Дмитра Поп'юка визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею №184 – "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

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