Будемо чесними. У Кирилівці продавці шаурми збирають гроші на Tesla Model X (фото)

У другій банці для чайових працівники фастфуду збирають гроші на їжу

Працівники фастфуду не проти отримати "прибавку" до зарплати від щедрих покупців / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці помітили оригінальну банку для чайових, яку встановили в одній з торгових точок з фастфудом. Працівники збирають "на поїсти" і на автомобіль.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

На що збирають гроші?

Працівники фастфуду не проти отримати "прибавку" до зарплати від щедрих покупців. Вони написали на ємності для чайових, що збирають на електромобіль Tesla Model X.

Та сама банка в фастфуді / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

На вітрині стоїть ще одна банка, на ній написано: "Будемо чесними, на поїсти". Туди також бажаючі можуть кинути гроші "на чай".

А тут вже просять на їжу / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

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"У продавців шаурми в Кирилівці потреби від крайності в крайність: то на поїсти, то на Теслу", – пишуть місцеві жителі в одному з мелітопольських пабліків.

В цих посудинах можна залишити чайові / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

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