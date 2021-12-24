Ціла колонія! У парку Кривого Рогу з дерева випали кажани (фото)

Тварин на морозі не залишили / Фото: Колаж: Сьогодні
У Кривому Розі в парку імені Федора Мершавцева при плановому омолодженні зелених насаджень з дерева випала спляча колонія кажанів.
Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.
"Курйозний випадок стався цими днями в парку. При плановому омолодженні зелених насаджень з одного із дерев випала спляча колонія кажанів. Звичайно ж, залишити тварин гинути не стали", – йдеться у повідомленні.
Співробітники парку протягом дня зв'язалися з харківським центром порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк" і за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування.
Зазначається, що в колонії було 4 десятки кажанів, і всі вони незабаром вирушать до "Центру рукокрилих" у Харкові.
Як проводять зиму кажани
Щоб пережити холодний сезон, не маючи їжі, ці крилаті звірята пристосовуються до умов довкілля. Кажан взимку впадає в сплячку.
Вчепившись лапками вниз головою і сховавшись своїми крилами, вони виснуть у дуплах дерев та інших місцях. Тривалість сплячки у більшості видів 2-2,5 місяця. Але є й такі, що сплять до 8 місяців, наприклад, нічниця. Тривалість сну залежить від параметрів температури повітря та вологості.
Інші кажани з настанням холодів, як і птахи, мігрують на південь.
Раніше ми писали:
- Спатимуть у гніздах. Як у Київському зоопарку готують до зимової сплячки ведмедів (фото).
- Тремтіли від страху. Як склалася доля баранів, яких кинули мітингувальники у центрі Києва.