Ціла колонія! У парку Кривого Рогу з дерева випали кажани (фото)

Тварин на морозі не залишили / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі в парку імені Федора Мершавцева при плановому омолодженні зелених насаджень з дерева випала спляча колонія кажанів.

Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

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"Курйозний випадок стався цими днями в парку. При плановому омолодженні зелених насаджень з одного із дерев випала спляча колонія кажанів. Звичайно ж, залишити тварин гинути не стали", – йдеться у повідомленні.

Співробітники парку протягом дня зв'язалися з харківським центром порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк" і за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування.

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Зазначається, що в колонії було 4 десятки кажанів, і всі вони незабаром вирушать до "Центру рукокрилих" у Харкові.

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Як проводять зиму кажани

Щоб пережити холодний сезон, не маючи їжі, ці крилаті звірята пристосовуються до умов довкілля. Кажан взимку впадає в сплячку.

Вчепившись лапками вниз головою і сховавшись своїми крилами, вони виснуть у дуплах дерев та інших місцях. Тривалість сплячки у більшості видів 2-2,5 місяця. Але є й такі, що сплять до 8 місяців, наприклад, нічниця. Тривалість сну залежить від параметрів температури повітря та вологості.

Інші кажани з настанням холодів, як і птахи, мігрують на південь.

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