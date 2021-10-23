Ціни на житло в Дніпрі: квартири на вторинному ринку подешевшали

Вартість на квартири впали / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі ціни на житло вторинного ринку знизилися в середньому на 0,2%. Вартість впала з 957 до 955 доларів за квадратний метр.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Ціни на житло

1-кімнатні подорожчали на 0,1% (з 992 дол/м 2 до 993 дол/м 2 ),

до 993 дол/м ), 2-кімнатні подорожчали на 1,4% (з 967 дол/м 2 до 980 дол/м 2 ),

до 980 дол/м ), 3-кімнатні впали на 1,7% (з 897 дол/м 2 до 882 дол/м 2 ),

до 882 дол/м ), 4-кімнатні знизилися на 2,6% (з 1074 дол/м2 до 1046 дол/м2).

Були проаналізовані 9031 виставлених на продаж квартир – загальна площа 583 447 м2.

Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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