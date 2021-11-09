Черкаська область переходить у "червону зону". Список нових обмежень

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Черкаська область із 12 листопада переходить у "червону зону" карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС 9 листопада через складну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

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Які правила запровадять

У "червоній зоні" заборонена роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому.

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Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але у деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

Штрафи для порушників

За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 170 до 255 гривень.

Крім того, штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

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Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.