Чий храм? Під Вінницею побилися прихильники УПЦ і ПЦУ (відео)

Конфлікт розпочався прямо біля храму / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 жовтня, в селі Новоживотів під Вінницею побилися прихильники ПЦУ і УПЦ . Поліція в конфлікт не втручалася.

Про це пише " Вартові еспресо ".

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Подробиці

Все почалося з того, що в селі Новоживотів Вінницької області влітку 2020 Православна церква України захопила храм.

Сьогодні на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці там зібралися віруючі УПЦ на молитовне стояння, але в натовпі виявився провокатор, який почав бійку.

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Поліція не втручалася в конфлікт, а також не намагалася його припинити.

Історії пов'язані з церквою

На вихідних киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Під святинею пройшлися дві оголені дівчата, яких знімав на камеру оператор.

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Коротке відео обговорюють в соціальних мережах кияни.

Користувачі відзначають, що дівчата були в повному обсязі голими, а в шапках і масках.

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