Дивом лишилися живі. У Полтаві на жінку з дитиною звалилося дерево

Негода, яка пройшла Полтавою ввечері та вночі, завдала чимало шкоди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві після зливи ламалися гілки та падали дерева. Про наслідки негоди повідомляли мешканці у різних районах міста.

Про це пише "Kolo News".

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За інформацією Сергія Силаєва, керівника КП "Декоративні культури", за вчорашній вечір і ніч у підприємство надійшли повідомлення про падіння гілок чи дерев за 10 адресами.

Про один із таких випадків розповіла полтавка Марія. Вчора вона близько 20:30 поверталася з дочкою додому на вулиці Монастирській, коли на них упало дерево.

Подробиці

"Ми йшли не поспішаючи по тротуару. Коли вже практично пройшли огорожу школи-інтернату, раптово за спиною почули гучний тріск, ми не встигли навіть зрозуміти, що це, але інтуїтивно взявшись за руки почали бігти вперед. Все сталося буквально в лічені секунди. На жаль, ми не встигли. Гілки впали на нас. Доньку вдарило по руці, я отримала удар по голові. На щастя, травми виявилися незначними. Проте ми дуже злякалися, донечка сильно кричала і плакала", – розповіла жінка.

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Марія не зверталася до медустанови, оскільки все обійшлося та сподівається, що наслідків для здоров'я не буде.

Чи прибрали дерево?

Наступного ранку жінка пішла поглянути на це місце, о 07:30 гілки ще не прибрали.

"Я не експерт, але візуально оглянувши дерево, мені здається, що всередині воно було трухлявим. Крім того, вчора гілками обірвали провід на Монастирській, він лежав на проїзній частині. На щастя, в той момент там проїжджала машина поліції і правоохоронці допомагали водіям проїхати цей відрізок безпечно", – додала Марія.

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Україну накриє штормовий вітер

У вівторок, 30 листопада, в Україні, зокрема в Києві та області, синоптики прогнозують сильні пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

Якою буде погода 30 листопада?

30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Буде перший рівень небезпеки – жовтий.

Також у Києві та області прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

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