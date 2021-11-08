Дивом врятували: чоловік-тиран не пускав лікарів до COVID-хворої дружини (відео)

Поліцейський разом із медпрацівниками перенесли хвору в карету швидкої допомоги / Колаж "Сьогодні"

Чоловік не підпустив лікарів до колишньої дружини у тяжкому стані з підозрою на COVID-19. Завдяки поліцейським медикам вдалося потрапити до будинку та госпіталізувати хвору.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Що трапилося

У селі Слобідка Миргородського району до поліції зателефонував родич жінки та зазначив, що її колишній чоловік не пускає до будинку лікарів.

На повідомлення відреагував поліцейський офіцер територіального товариства. Чоловіка жінки не було вдома, а двері зачинені. Капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою власницю будинку знайшли в одній із кімнат.

Стан жінки

Поліцейський разом із медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги. Жінку з гострою пневмонією та підозрою на COVID-19 госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування.

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Покарання для чоловіка

"Ця людина, яка була її чоловіком, категорично не хотіла, щоб жінку лікували. Зачинився на замок. Зараз поліція збирає доказову базу, а сам чоловік ховається", – повідомив сайту "Сьогодні" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Найближчим часом буде дано оцінку діям 66-річного чоловіка, який поставив колишню дружину в небезпечний для її життя стан.

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