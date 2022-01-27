Дивом вижили. В якому стані поранені у моторошній стрілянині в Дніпрі (відео)

У Дніпрі рятують поранених унаслідок страшної стрілянини. Фото: колаж "Сьогодні"

Четверо поранених внаслідок стрілянини у Дніпрі зараз перебувають у лікарні ім. Мечникова – ним провели операції. Ще одного потерпілого госпіталізували до лікарні №16.

Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

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У якому стані постраждалі?

Потерпілих оперували з 7-ї ранку. Нині у лікарні ім. Мечникова четверо поранених. Найважчий пацієнт – Ігор. Хлопець отримав кілька тяжких поранень та перебуває в реанімації.

22-річний Владислав надійшов із переломом стегна. Лікарі дістали з ноги пораненого кулю. За словами медиків, хлопця врятувало диво, бо вона не зачепила стегнову артерію.

Третій пацієнт отримав поранення середньої тяжкості.

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Також з тяжкими пораненнями до лікарні надійшла дівчина на ім'я Жанна. Вона втратила багато крові і перебуває у вкрай тяжкому стані. Медики роблять все можливе, щоб урятувати їй життя.

Ще один поранений перебуває у лікарні №16.

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Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 осіб, 5 – поранено.

Той, хто стріляв, – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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