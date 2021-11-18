COVID вирує у Криму: за добу виявили максимальну кількість випадків

Крим побив рекорд за кількістю випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За 17 листопада у тимчасово окупованому РФ Криму зафіксували 878 випадків коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані окупаційної влади.

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Такий показник є рекордним у Криму за весь час пандемії коронавірусу.

"Усього за час пандемії виявлено 111 248 позитивних (випадків – ред.) на COVID-19. Кількість тих, хто одужав за добу, становить 875 людей, одужали за весь період – 98 931", – йдеться у повідомленні.

Також від хвороби за добу померли 23 особи. До цього максимальна кількість жертв становила 21 – вона була зафіксована 6 листопада.

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За даними відомства, за весь час пандемії помер 3 331 пацієнт з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також минулої доби:

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госпіталізовано – 3 907 людей;

летальних випадків – 752;

одужали – 19 633 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.

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