Da Vinci в операційній. У львівській лікарні робот урятував дитину (відео)

Робот Da Vinci прооперував дитину

Робот Da Vinci у львівській лікарні за годину врятував дитину. 10-річній дівчинці докучала недитяча хвороба.

Про це повідомляють у випуску Сьогодні.

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Камені у жовчному міхурі виявили, коли Ангелині було 3 роки. Спочатку лікували медикаментами, але марно. Дитина страждала від нападів болю. Камінців ставало більше, і вони могли заблокувати жовчні протоки. Тож вирішили оперувати – за допомогою робота.

"Камінці у жовчному були. Вони мені зіпсували 10 років життя", – розповіла пацієнтка Ангеліна.

Дитячий хірург Андрій Дворакевич каже, що консервативне лікування не дало ефекту.

"Були певні ускладнення. І тому було ухвалено рішення провести оперативне видалення жовчного міхура... за допомогою роботизованої системи Da Vinci, яка допомогла це зробити краще", – сказав хірург.

Що таке Da Vinci?

Апарат Da Vinci – робот нового покоління, за допомогою якого проводять операцію через дрібні розрізи з використанням мініатюрних маніпуляторів та 3D-камер високої роздільної здатності, завдяки чому хірург отримує максимально повне зображення місця операції.

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Це єдина комерційно доступна технологія, яка забезпечує точність, спритність та контроль традиційної порожнинної хірургії, тоді як операція проводиться через одно-двосантиметрові розрізи.

Але кожен аспект хірургічного втручання контролює саме людина. Система не може бути запрограмована і приймати рішення самостійно.

Кожен маневр виконується за безпосередньої участі хірурга.

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