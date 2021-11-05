Далі – лімузин? Одеська облрада купує службове авто за три мільйони (фото)

Як виглядає Mercedes V-класу зовні та зсередини / Фото: Колаж: Сьогодні
Обласна рада Одеси планує купити чорний мінівен Mercedes V-класу для службового використання. Однак вартість такого авто досить висока – 3,346 мільйона гривень.
Про це повідомляється на сайті Prozorro.
За умовами договору, переможець аукціону поставить автопідприємству "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" мікроавтобус Mercedes-V класу на сім пасажирських місць.
Замовник вказав, що у іномарки має бути восьмиступінчаста коробка передач та дизельний двигун. Також вимагають і додаткові функції:
- бортовий комп'ютер;
- систему контролю втоми водія;
- активну систему допомоги під час паркування з камерами на 360 градусів;
- автоматичний клімат-контроль "THERMOTRONIC".
Тендер пройде 10 листопада, а доставити Mercedes до автопідприємства облради потрібно до кінця 2021 року.
Як відреагували у Мережі?
Користувачі соцмереж обурені такою дорогою покупкою одеської влади. У коментарях багато людей згадали, що у розпал епідемії купувати елітне авто – далеко не найкращий спосіб витратити гроші. Інші ж поставилися до цього з гумором:
- На "Газелі" нехай їздять, ближче до народу, так би мовити, бо скоро і лімузин захочуть.
- Мені б такий)) може, піти у політику?
- "Це покращення?"
- Купимо Мерса, але не кисень.
- Та так, нехай плебс задихається без кисню і ліжок, їм свою попу возити важливо.
- Чому так скромно? Роллс Ройс одразу купуйте!