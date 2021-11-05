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Далі – лімузин? Одеська облрада купує службове авто за три мільйони (фото)

Тетяна Очеретяна
5 листопада, 12:24
Одеська влада хоче купити елітну іномарку для службового користування – у Мережі обурені

Як виглядає Mercedes V-класу зовні та зсередини / Фото: Колаж: Сьогодні

Обласна рада Одеси планує купити чорний мінівен Mercedes V-класу для службового використання. Однак вартість такого авто досить висока – 3,346 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

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За умовами договору, переможець аукціону поставить автопідприємству "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" мікроавтобус Mercedes-V класу на сім пасажирських місць.

В Одесі оголосили тендер на купівлю елітної іномарки. Скріншот

Замовник вказав, що у іномарки має бути восьмиступінчаста коробка передач та дизельний двигун. Також вимагають і додаткові функції:

  • бортовий комп'ютер;
  • систему контролю втоми водія;
  • активну систему допомоги під час паркування з камерами на 360 градусів;
  • автоматичний клімат-контроль "THERMOTRONIC".
Який на вигляд салон іномарки. Фото mercedes-benz-kiev.com

Тендер пройде 10 листопада, а доставити Mercedes до автопідприємства облради потрібно до кінця 2021 року.

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Як відреагували у Мережі?

Користувачі соцмереж обурені такою дорогою покупкою одеської влади. У коментарях багато людей згадали, що у розпал епідемії купувати елітне авто – далеко не найкращий спосіб витратити гроші. Інші ж поставилися до цього з гумором:

  • На "Газелі" нехай їздять, ближче до народу, так би мовити, бо скоро і лімузин захочуть.
  • Мені б такий)) може, піти у політику?
  • "Це покращення?"
  • Купимо Мерса, але не кисень.
  • Та так, нехай плебс задихається без кисню і ліжок, їм свою попу возити важливо.
  • Чому так скромно? Роллс Ройс одразу купуйте!