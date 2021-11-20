Навіть не зупинився. У Львові маршрутник збив двох жінок і втік

Поліцейські затримали водія маршрутки / Фото: Колаж: Сьогодні

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 20 листопада, близько 6:00 ранку, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

Про це пише прес-служба поліції.

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Водій, не зупиняючись, виїхав із місця ДТП.

Подробиці

Водій маршрутного таксі № 138 марки "БАЗ", 47-річний житель Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, скоїв наїзд на двох львів'янок 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.

Внаслідок наїзду одну жінку відкинуло на проїжджу частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

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"Невдовзі патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, 48-річної львів’янки", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП.Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характері пошкодження переднього бампера.

Що буде з водієм

Водія затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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