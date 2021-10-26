Декомунізація? У Харкові пенсіонеру бризнули балончиком в обличчя через напис на одязі

У Харкові чоловік напав на пенсіонера / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові невідомий бризнув перцевим газовим балончиком пенсіонеру у вічі лише через те, що на тому була куртка з написом "СРСР".

Про цю ситуації написали місцеві Telegram-канали.

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Літній чоловік йшов тротуаром з жінкою.

Хлопець покликав літнього чоловіка зі спини і попросив його повернутися, після чого задув очі пенсіонера сумішшю, що роз'їдає, не забувши вимовити: "Слава Україні".

При цьому нападник все знімав на камеру телефону.

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В Одесі вуличний торговець побив перехожого до смерті

Перехожий почав лаятися із продавцем через ящики, які він залишив на тротуарі. Чоловік сказав, що вони заважають людям там ходити.

У відповідь продавець напав на нього з молотком. В результаті у 56-річного перехожого діагностували черепно-мозкову травму, а 53-річного продавця із Закавказзя затримали.

Що загрожує продавцю

Він може отримати реальний строк. За навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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