Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: справу 16-річного водія-мажора направили до суду

Микола Харківський, який влаштував резонансну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Обвинувальний акт стосовно 16-річного водія Миколи Харківського, який спровокував смертельну ДТП, направили до суду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Хлопця покарають за порушення ПДР, що спричинило загибель людей, а також свідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Що з'ясували копи?

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.

Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Водій автомобіля Шевроле загинув на місці.

Після ДТП 16-річний водій та троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.

Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави .

. Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та обзиває поліцейських.

Окрім цієї справи, зараз триває слідство над батьками юнака. Їх хочуть покарати за допуск підлітка до керування авто та злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Також розслідується факт незаконного заволодіння машиною.