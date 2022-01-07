Справу Кернеса розслідуватимуть ще рік

За рік розслідування правоохоронці допитали свідків. Колаж "Сьогодні"

У Харкові суд на рік продовжив строк розслідування можливого підроблення подання про обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради, яке нібито підписав тодішній мер Геннадій Кернес.

Про це стало відомо з постанови Дзержинського районного суду Харкова.

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Слідство у справі

У постанові йдеться, що, на думку слідства, невстановлені особи міської ради 9 грудня 2020 року фальсифікували подання від імені Кернеса про обрання секретарем міської ради Терехова з використанням електронного цифрового підпису Харківської міської ради. Підпис, на думку слідчих, Кернес було використовувати за станом здоров'я, це зробили інші особи.

За рік розслідування правоохоронці допитали свідків, отримали інформацію від прикордонників щодо обставин виїзду Кернеса за кордон. Протягом лютого 2021 року правоохоронці відправили запити до лікарень, які розташовані на території Харкова та області з стосовно звернення Кернеса до медичних закладів.

Нагадаємо, перед початком першої сесії нової міськради від Геннадія Кернеса прийшло лист із рекомендацією обрати секретарем міськради Ігоря Терехова. У документі був його електронний підпис.

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Також ми повідомляли, що після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса містом керуватиме секретар міськради Ігор Терехов.

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