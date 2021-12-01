Справа проти батьків 16-річного харківського мажора: з'явилися нові деталі

Микола Харківський, який влаштував резонансну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці продовжують досудове розслідування стосовно батьків 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. Наразі слідчі встановлюють факт допуску підлітка батьками до керування автомобілем.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає Depo.Харків.

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Нові подробиці

Як розповів Фільчаков, зараз проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.

Крім того, слідчі вивчають питання виховання батьками сина, його оточення, навчання, кола друзів, причини та умови раніше вчинених правопорушень.

Правоохоронці вже опитали 16 осіб.

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"Оперативними підрозділами встановлюються додаткові свідки злочину, досліджується інформація про особу неповнолітнього", – підкреслив Фільчаков.

Він додав, що батькам 16-річного мажора поки що не повідомлено про підозру щодо того, що дозволили підлітку сісти за кермо.

"Щодо передачі права керування автомобілем особі, яка не має права на керування транспортним засобом, судова практика у зазначеній категорії справ відсутня", – сказав Фільчаков.

Аварія сталася наприкінці жовтня / Колаж "Сьогодні"

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