День трауру. Як у Дніпрі попрощалися з убитими на "Південмаші" (відео)

У Дніпрі попрощалися із загиблими під час страшної стрілянини. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, у Дніпрі – день жалоби. там попрощалися із загиблими під час стрілянини на "Південмаші". Стан поранених залишається стабільним. Двох бійців перевели з реанімації, ще двоє – у тяжкому стані.

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Труни з тілами старшого лейтенанта Олександра Буганова, молодшого сержанта Олександра Драгана, старшого солдата Артема Левковського, солдата Леоніда Чернікова та контролерки на КПП Віри Лебединець принесли до Палацу культури.

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"У Олександра Буганова залишилося двоє маленьких дітей, дівчинка ось недавно народилася. Це був офіцер із великої літери", – розповів Максим колишній товариш по службі Олександра Буганова.

"Півроку служби, коли він прийшов – це чудові півроку. Це була дуже хороша людина. Крім командиром він був другом для всіх, хто служив", – сказав Євген Бондар товариш по службі Олександра Буганова.



Віра Лебединець – вахтерка, яка до останнього не випускала збройного стрільця з території заводу. Сама виховувала доньку – 11-річну Кіру.

"Герой, справді герой. Ви ж бачите, вона до останнього стояла, вона не здавалася, просто хочеться, щоб допомогли, щоб дитина осторонь не залишилася, щоб почули сім'ю, руку допомоги протягли", – каже однокласниця Віри Лебединський Ірина Борисенко.

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Сім'ям загиблих держава виплатить майже по 2 мільйони гривень кожному. Глава МВС Денис Монастирський підтримує на прощанні родичів. До того ж – відвідав поранених у лікарнях.

"Ми відвідали поранених у лікарнях, ми прощаємось із загиблими, які залишили життя цього складного дня", – сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Підозрюваний Артемій Рябчук суд відправив під варту. Вирок він чекатиме у СІЗО – не на гауптвахті, як того вимагали прокурори. У той же час у ДБР розслідують службову недбалість командирів частини, де служив стрілець.

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Трагедія 27 січня

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

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