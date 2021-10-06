"Грошима життя не купиш". Вдова убитого копа з Чернігова записала слізне відео

Сім'я втратила чоловіка і батька / Фото: Колаж: Сьогодні

Вероніка Єрохіна, вдова убитого в Чернігові копа, записала звернення до Мережі. Вона подякувала всім людям, які опинилися поруч у скрутні хвилини, а також сказала, що ніколи не подивиться відео, на якому видно, як б'ють її чоловіка.

Відео з'явилося на її сторінці в Facebook.

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Вдова не могла стримати сліз, коли записувала ролик.

"Люди, які мене оточують, оточували мого чоловіка, ви найкращі, ви найчистіші, щирі, віддані, вірні. Напевно це тільки в біді так пізнається, навіть ніколи не могла подумати, що навколо стільки хороших людей", – каже Єрохіна.

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За її словами, всі намагалися допомогти.

"Людину вже не повернути, ні грошима, нічим вже не повернути. Грошима життя не купиш. Але якось далі треба жити, справимося, спасибі вам велике за все", – додає дружина загиблого.

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Жінка розповіла, що ніколи не зможе подивитися відео, на якому зняли жорстке побиття її чоловіка.

Вбивство поліцейського

В ніч з суботи на неділю на вулиці Незалежності четверо хлопців 16-18 років влаштували бійку з двома поліцейськими. Правоохоронці перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Одному з поліцейських завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловік в реанімації. Що саме стало причиною бійки – поліцейські ще з'ясовують.

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