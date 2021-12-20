Депутат влаштував смертельну ДТП під Черніговом. Розповідаємо всі подробиці

На Чернігівщині депутат скоїв смертельну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бахмачі Чернігівської області депутат міської ради Віктор Міщук збив на смерть велосипедиста та намагався втекти з місця події. Внаслідок цього йому вже оголосили про підозру, а місцеві жителі вийшли на мітинг, щоб справу не зам'яли.

Докладніше про смертельну ДТП і що загрожує депутату – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що сталося?

У Бахмачі Чернігівської області депутат міської ради збив велосипедиста та намагався втекти з місця події.

"18 грудня на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП. Водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, проте не впорався з керуванням і з'їхав у кювет", – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні.

Водієм автомобіля виявився 54-річний депутат міської ради Віктор Міщук. Поліцейські затримали чоловіка.

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Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

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Місце ДТП. Фото: ГУНП України

Що відомо про депутата?

У ЗМІ назвали ім'я водія, який збив велосипедиста. Ним виявився 54-річний Віктор Міщук, депутат міської ради Бахмача від фракції "Рідний дім".

Підозрюваний у смертельній ДТП у Бахмачі депутат Віктор Міщук. Фото: "Телеграф"

Депутат Віктор Міщук. Фото: "Фокус"

Депутату оголосили про підозру

Депутату Бахмацької міської ради оголосили про підозру. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння. Проходити освідування на місці аварії він відмовився. Зразки для експертизи поліція змогла відібрати за ухвалою суду.

Депутату загрожує до 10 років в'язниці.

Люди мітингують, щоби справу не зам'яли

20 грудня у Бахмачі біля приміщення міського відділу поліції на мітинг зібралися місцеві жителі. За словами мітингувальників, вони прийшли з вимогою не дати зам'яти справу депутату міськради Віктору Міщуку. Усього зібралося близько 30 осіб.

Як повідомляє Суспільне, запобіжний захід Міщуку обиратимуть у понеділок, 20 грудня, у районному суді Бахмача.

У Бахмачі люди вийшли на мітинг, щоби справу депутата не зам'яли. Фото: "Суспільне"

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