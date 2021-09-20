Депутата з "Слуги народу" не пустили в порт Одеси: хотів перевірити, як дотримуються права громадян України

Якщо ти не слуга народу, для тебе закрито безліч дверей. Фото: Прикордонна служба Одеси

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, який недавно побився з народним депутатом Миколою Тищенко , Не пустили в сервісний центр в порту Одеси.

Про це йдеться на YouTube-каналі нардепа Zpsanek.

На відео видно, як нардеп пройшов на територію порту, але його не пустила прикордонна служба. Після надання пропуску народного обранця, Куницький пройшов в сервісний центр порту.

"Я повинен піти в прикордонну службу. Для того була реалізовано права громадян вільного доступу до отримання сервісу, що я від вас, як від прикордонної служби хочу отримати. Яке заяву мені потрібно написати, щоб у вас до мене не було претензії", – заявив Куницький.

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Нагадаємо, патрульні покарали його однопартійця з "Слуги народу" Олександра Куницького . Автомобіль народного обранця евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомляли раніше прем'єр Денис Шмигаль провів нараду з "Офісом простих рішень і результатів", Міністерством цифровий трансформації і Міністерством фінансів і повністю підтримав проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів.

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