Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео

Відпочивальникам слід бути обережними, адже на вулиці спека і частина продуктів на відкритому повітрі швидко псується

Ситний обід обійдеться в близько 150 гривень. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області можна добре пообідати, витративши водночас близько ста гривень. Низькі ціни виставляють кафе, у яких їжа відразу виставлена на прилавках і в холодильниках.

Про харчування розповів відпочивальник в YouTube-каналі ZBS Travel.

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Скільки коштує обід

У вуличному кафе чоловік взяв два набори по чотири страви і заплатив за них 110 і 170 гривень. Перший набір – суп, пельмені, гуляш, м'ясо, у другому був плов, гречка з котлетою і відбивною, відбивна під сиром і салат.

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На відео видно, що цього цілком достатньо для ситного обіду. Якщо ж ви їсте не так багато, то ваш обід коштуватиме близько 100 гривень.

Перший і другий набір страв. Колаж "Сьогодні"

Де ще можна поїсти?

Їжу пропонують також на пляжі. Люди ходять з кошиками з різними продуктами. Крім традиційної кукурудзи продають самос – по 35 гривень за штуку. Грубо кажучи – це листкове тісто з фруктами.

При цьому вибираючи місце для обіду варто бути обережним – на вулиці спека і продуктами з відкритих прилавків легко отруїтися.