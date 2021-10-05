Крім хлопця був ще й чоловік – новий поворот у справі дівчини, яка застрелила інструктора тиру в Полтаві

Чоловік повідомив, що з лютого 2020 року пара припинила спілкуватися / Колаж "Сьогодні"

Вероніка Моторіна, яка вбила інструктора тиру, була одружена з іноземцем. Про заміжжя Вероніки нічого не було відомо, більш того – причиною трагедії вважалася сварка з хлопцем, у якого була дівчина на той час.

Про це пише Obozrevatel.

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Історія вбивства

Інцидент сталася 7 лютого 2020. Моторіна зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі. Про чоловіка-іноземця тоді ніхто не знав.

Моторіна зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі. Про чоловіка-іноземця тоді ніхто не знав. Фатального дня вона пішла в тир. Дівчина була напруженою тоді і стріляла з автомата АК-47 і пістолета Марголіна. Вероніка була засмучена через сварку з хлопцем.

З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася поцілити в його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов отримав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.

Вийшла заміж у 18 років

24 грудня 2019 року Вероніка вийшла заміж у Полтаві за іноземця. Тоді їй було всього 18,5 років. У позовній заяві її чоловік повідомив, що з лютого 2020-го вони перестали спілкуватися.

За два місяці до інциденту в тирі Вероніка, будучи заміжньою, познайомилася в Полтаві з хлопцем і переїхала до нього. Саме розрив з ним вона назвала причиною того, що хотіла покінчити життя самогубством – для чого і відправилася в тир.

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Розлучатися не збиралася

Будучи в СІЗО, дівчина отримала заяву чоловіка про бажання розлучитися. Вероніка Моторіна надіслала в Дніпро заяву, що вона не погоджується з причинами розірвання шлюбу, які написав її чоловік.

Однак у серпні, за місяць до винесення вироку Вероніці Моторіній, суд у Дніпрі ухвалив рішення ролучити подружжя.

Рішення суду

Вислухавши обвинувачену, суд попрямував на нараду. Судді звернули увагу на результати експертизи:

на момент злочину Моторіна не страждала психічними захворюваннями;

дівчина вистрілила в інструктора 5 разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, то інші – ні.

Суд дійшов висновку, що Моторіна стріляла навмисно і хотіла смерті людини.

Прокуратура просила колегію суддів обрати для дівчини 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще суворішим. Її засудили до 15 років в'язниці.

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