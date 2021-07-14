Дев'ятикласниця вбила однолітка канцелярським ножем. Чи був у неї поплічник?

Тіло підлітка знайшли у недобудові

Кацелярським ножем зарізали 14-річного хлопця на Житомирщині. Його тіло знайшли у закинутій будівлі. Головна підозрювана – дев'ятикласниця, передає з місця подій кореспондентка "Сьогодні" Дарина Добровольська.

Бездиханне тіло 14-річного Данила знайшли у закинутій будівлі напередодні. З численними ножовими пораненнями в шию та груди. Хлопця розшукували усім селом майже добу.

"Цілий день люди дізналися, ніхто нічого робити не може, робота валиться з рук, це така НП, в світі такого нема", – каже сусідка.

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Підозрювану поліцейські розшукали швидко. Це 15-річна однокласниця Данила, з якою, за словами друзів, хлопець часто спілкувався. Вона затримана.

"Ми знали, що вона там трошки може бути якась агресивна, але щоб до такого… я не думала, що вона може взагалі так зробити", – каже місцева мешканка.

У поліції кажуть, спершу дівчина переконувала, що Данило сам впав зі сходинок і помер. І лише згодом зізналася, що вбила знайомого канцелярським ножем.

Даня був середнім сином у сім’ї. Мав старшу та молодшу сестру. Навчався у восьмому класі, найбільше любив зарубіжну літературу. На похорон до Данила сьогодні прийшли чи не усі односельчани, які досі не можуть повірити, що таке могло трапитися у їхньому селі.

Нині ж правоохоронці встановлюють, чи був ще хтось разом із дівчиною на місці вбивства. Адже місцеві не на камеру кажуть, що самотужки вбити хлопця вона не могла, до того ж її бачили з якимось другом. Якщо провину дівчини доведуть, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.