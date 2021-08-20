"Для мене це вже історія": голова поліції Харківської області подав у відставку

Андрій Рубель 9 місяців пропрацював у харківській поліції. Фото: hk.npu.gov.ua

Керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель йде з посади. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія", – написав він.

На фото Рубель зліва. Джерело: hk.npu.gov.u

Рубель подякував своїм колегам і побажав нових досягнень і взаємодії з харків'янами.

Колеги Рубеля. Фото: hk.npu.gov.u

"Дякую слідчим, оперативникам, криміналістам, превенції за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24/7. Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці", – звернувся він до поліцейських.

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Рубель (праворуч) в роботі: Фото: hk.npu.gov.u

Андрій Рубель

Народився 5 липня 1983 року в Чернігівській області. Має вищу освіту – 2004 року закінчив Національний університет внутрішніх справ. Службу в МВС розпочав на посаді оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Головного управління МВС України у Києві.

У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах в поліції Києва і області, в ГУБОЗ, Департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, очолював Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував поліцією Закарпатської області.

У грудні 2020 року призначений начальником Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Нагадаємо, 11 серпня голова поліції Києва Андрій Крищенко залишив свою посаду. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.

Того ж дня у Києві призначили нового голову поліції – ним став Іван Виговський, який до цього очолював поліцію Полтавської області.